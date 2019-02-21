МВД: В Карелии снизилось число изнасилований и убийств

Глава МВД по Карелии Дмитрий Сергеев на заседании парламента в четверг заявил о снижении число изнасилований и убийств в республике.

По данным ведомства, за 12 месяцев 2018 года в Карелии было зарегистрировано 185 163 (2017 г. - 167427) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Более половины от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность.

Как сказал Дмитрий Сергеев, за год на 8,3% сократилось количество преступлений, направленных против личности - 1714. В республике меньше на 11% совершено убийств (снижение с 53 до 47), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (-3,9%, 147), изнасилований (-33,3%, снижение с 15 до 10).

Более чем на четверть сократилось число преступлений, совершенных подростками (412). Удельный вес подростковой преступности сократился с 9,2% до 7,3%.

По данным ведомства, за 2018 год задокументировано 60 преступлений коррупционной направленности, 36 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Министр добавил, что в прошлом году в регионе выявлено 32 факта взяточничества, 20 – в крупном либо особо крупном размере. Средняя сумма взятки по выявленным органами внутренних дел преступлениям по ст. 290 УК РФ составила 862 тыс. рублей, что превышает среднюю сумму взятки по Северо–Западному федеральному округу – 744 тыс. рублей.