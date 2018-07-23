Директор Петрозаводской ТЭЦ ТГК-1 Александр Вдовиченко рассказал о модернизации оборудования, как стратегической задаче не только на уровне города, но и всей республики.

— Сегодня Петрозаводская ТЭЦ — без преувеличения энергетическое сердце Петрозаводска, которое обеспечивает тепловой энергией более 85% жителей и предприятий города, а также может обеспечить 100% потребность города в электрической мощности. Для понимания, более 230 тысяч петрозаводчан зависят от надежной и бесперебойной работы ТЭЦ. Ежегодно, с сентября по май нагрузка на оборудование теплоцентрали увеличивается – мы обеспечиваем жителей города не только горячей водой, но и отоплением.

Мы говорим о масштабном проекте модернизации, который не только предотвратит ухудшение состояния агрегата и "усталость" металла, но и восстановит ресурс. Современное оборудование предусматривает повышение экономичности работы электростанции, сокращение удельного расхода топлива на выработку тепла и электричества. А, следовательно, сокращение количества выбросов вредных веществ и парниковых газов на единицу отпускаемой энергии. То есть мы говорим не только о повышении надежности энергоснабжения потребителей, мы решаем важнейшую проблему улучшения экологии города. И самое главное — новое оборудование позволяет увеличить электрическую и тепловую мощность станции. В условиях перспективного развития города и появлением новых микрорайонов, данная задача выходит на уровень стратегической не только в рамках города, но и всей республики.

Подробнее читайте здесь.