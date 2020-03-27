Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал разобраться с хозяевами торговых центров, которые откажутся закрывать свои площади на карантин из-за коронавируса

Парфенчиков заявил, что планирует принимать меры воздействия по отношению к хозяевам торговых точек, которые продолжат работать, несмотря на введенные региональными властями запреты.

Об этом глава республики написал в соцсети.

"Друзья, полностью разделяю ваше возмущение по поводу открытых торговых центров в Петрозаводске. Это сводит на нет всю нашу профилактику! В то время как мы пошли на очень жесткие и непопулярные меры, отменив даже работу общественного транспорта, оставлять открытыми торговые центры считаю недопустимым. Заверяю вас, мы найдем управу на хитрых дельцов, которые жажду наживы ставят выше безопасности!", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения распространения коронавируса. В частности, губернатор заявил, что с 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки".