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"Мы найдем управу на хитрых дельцов"

Новости. Общество
15:30, 28 Марта 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал разобраться с хозяевами торговых центров, которые откажутся закрывать свои площади на карантин из-за коронавируса

Парфенчиков заявил, что планирует принимать меры воздействия по отношению к хозяевам торговых точек, которые продолжат работать, несмотря на введенные региональными властями запреты.

Об этом глава республики написал в соцсети.

"Друзья, полностью разделяю ваше возмущение по поводу открытых торговых центров в Петрозаводске. Это сводит на нет всю нашу профилактику! В то время как мы пошли на очень жесткие и непопулярные меры, отменив даже работу общественного транспорта, оставлять открытыми торговые центры считаю недопустимым. Заверяю вас, мы найдем управу на хитрых дельцов, которые жажду наживы ставят выше безопасности!", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения распространения коронавируса. В частности, губернатор заявил, что с 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-03-28 17:28:28
Пpeжде, чем критикoвать влacть и покушаться на общecтвенную безопасность, кaждый в пеpвую очередь должен обратить внимaние на себя. Честному росcиянинy и прocто патриотy необxoдимо в первую очеpедь заглянуть в свой дyxовный кaрман. Нам выпaла уникaльная возмoжноcть, объединившись покaзать всему миpовому сообществу пoлитические и нpaвственные прeимущества, котoрыми мы pаспoлагаем. Hе проcить, но дaвать. Не трeбoвать, но пoмогать. Hаши национальные интересы, временно, дoлжны уступить меcто мepам, которые нужно принять для прeoдоления распространение виpyса во всем мире. Eще сoвсем недавно, при cоветcком режиме, находящиеся у власти коммyнисты, угрожая человечecтвy, занимались рacпрoстрaнeнием идей мapксизмa и лeнинизма, то сегодня мы распpoстраняем безопаcность и, что самое главное - надeжду на лyчшее. Однaко, если сeгодня Poссийская Федeрация дeмокpaтическoго выбора является примeром солидаризма в борьбе против опаcныx вирyсов и забoлеваний, то зaвтра мы будем примером построения нpaвственного и традициoнного общеcтвa. И преодолев наследие престyпного прошлoго, по завeщаниям наших нaциональных филосoфов и вопреки чаяниям мapгинализирoванных антиросcийскиx элемeнтов, войдем в новую эру coциально-экoномичeскиx и дуxовных отнoшений.
David
2020-03-28 17:15:27
Как на таких паникеров найти управу???
Shandor Kodayi
2020-03-28 17:08:20
"Власть низких людей" у Конфуция уже описывало чиновников, которые будут "прогибаться" под царя в любой ситуации, даже если он приказывает творить несуразицу.
Zim
2020-03-28 17:06:43
Андрей Дубенский, до 15% заражений приходится на общественный транспорт, вы полагаете на это не стоит реагировать? А почему тогда в Киеве закрыли и наземный транспорт и метро? Есть другой вопрос, зачем отдельные государственные конторы, предприятия закупают маски, перчатки, антисептики оптом на многие месяцы вперед, и затем держат их у себя на складах? Почему власть не возьмет это на контроль? Или действительно пенсионеры и неохваченные граждане должны умереть? Где японские тесты, которые в разы лучше российских и которые уже, не дожидаясь сертификации, закупает Красноярск, Апатиты и некоторые другие регионы?
Русский мужик
2020-03-28 16:41:16
Это где это вы извините работали что при совке вам в сберкассе не выдавали больше 500 рублей ? И как это вы ловко ввернули про голосование и фашизм . Жадность капиталистов и выборы это что то .
Juniper59
2020-03-28 16:28:36
Ну вон, пожалуйста, прямо рядом "на правах рекламы" - михеевская контора. С обоями, линолеумом, дверьми, душевыми кабинами, унитазами, рабочей одеждой, канцтоварами и посудой.
Первая необходимость. Надо же куда-то спускать закупленные километры туалетной бумаги.
Андрей Дубенский
2020-03-28 16:26:01
А вот кто найдет управу на хитрозадых политиканов, которые жажду вовремя отметиться перед главарем ставят выше здравого смысла? Я про отмену транспорта - впереди планеты всей - в безболезненном регионе. И про то, что пожилых людей реально не пускают в магазин после 11часов (мои основные гражданские права так нагло нарушали последний раз в совке, выдавая в сберкассе по 500 р. в месяц). И эти ужжжасно важные меры при том, что в регионе шляются тысячи неотловленных приездоков из-за кордона, и туристы из Москвы (!) собирают свою заразу в чемоданы и везут сюда...
Не помню кто из писателей сказал, что фашизм придет в Соединенные Штаты только если американцы за него проголосуют. Наши люди недавно голосовали, и сейчас начинают понимать, за что...
Fit G
2020-03-28 17:08:13
Андрей Дубенский, хватит ныть чемодан, вокзал - демократия. Завтра, когда зараза будет валить десятками, сотнями, вы будете с тоже агонией говорит, о том почему не остановили транспорт. Если вирус бахнет в Каллерии медицина не выдержит. Ваши права заканчиваются там, где начинаются права общества.
ПлачУ и ПлАчу
2020-03-28 16:35:19
Андрей Дубенский, в Петрозаводске давно убит общественный транспорт. Хоть так это позорище остановили.
Погоди, еще дядя Гена выпросит соц миллионы себе за простой.

Про права свои вспомните, когда вас откачивать будут, скажите, что бесплатно не согласен. и со своим здравым смыслом предложите плату за вашу жизнь.
Fit G
2020-03-28 17:08:49
ПлачУ и ПлАчу, плюсую
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