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"Мы призваны жить так, как жили карельские чудотворцы"

Новости. Общество
10:19, 08 Июня 2020
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей Карелии с Днем Республики.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви обратился к населению Карелии c поздравлением по случаю Дня Республики и Дня России. Митрополит Константин напомнил, что до Октябрьской революции на территории современной Карелии находилось более 500 храмов и свыше 20 монастырей, в которых служили более 1000 священников. Кроме того, как отметил архиерей, "славится Карелия целым сонмом своих святых".

"Сегодня мы призваны жить так, как жили карельские чудотворцы — ведь они преобразовывали этот край. И если мы будем внутренне меняться по примеру Карельских преподобных, то мир весь станет иным, потому что там, где мир Божий и любовь — там Божия правда, а где Божия правда — там и благополучие", — говорится в поздравлении митрополита Константина.

День Республики отмечается в Карелии 8 июня. Эта дата связана с решением властей Советской России создать в 1920 году на заселенных карелами территориях Олонецкой и Архангельской губерний Карельскую трудовую коммуну. 

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