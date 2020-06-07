Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей Карелии с Днем Республики.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви обратился к населению Карелии c поздравлением по случаю Дня Республики и Дня России. Митрополит Константин напомнил, что до Октябрьской революции на территории современной Карелии находилось более 500 храмов и свыше 20 монастырей, в которых служили более 1000 священников. Кроме того, как отметил архиерей, "славится Карелия целым сонмом своих святых".

"Сегодня мы призваны жить так, как жили карельские чудотворцы — ведь они преобразовывали этот край. И если мы будем внутренне меняться по примеру Карельских преподобных, то мир весь станет иным, потому что там, где мир Божий и любовь — там Божия правда, а где Божия правда — там и благополучие", — говорится в поздравлении митрополита Константина.

День Республики отмечается в Карелии 8 июня. Эта дата связана с решением властей Советской России создать в 1920 году на заселенных карелами территориях Олонецкой и Архангельской губерний Карельскую трудовую коммуну.