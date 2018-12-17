Жители Суоярви потребовали от властей Карелии немедленно вмешаться в ситуацию с водоснабжением и водоотведением в городе.

В минувшую субботу, когда по всей Карелии прошел Единый день приема граждан, инициативная группа жителей Суоярви вручила свое обращение куратору Суоярвского района от правительства республики, министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексею Кайдалову. Авторы письма требуют от властей немедленно вмешаться в ситуацию с решением проблем с водой в городе.

"Мы проживаем в режиме реального чрезвычайного положения, - пишут жители Суоярви. - Это касается качества водопроводной воды (решением суда она признана технической и не должна употребляться в пищу), загрязнения особо охраняемого озера Суоярви сточными канализационными водами из-за отсутствия очистных сооружений, отсутствия в центральном микрорайоне аварийного запаса воды из-за демонтажа водонапорной башни и ежедневного отключения водоснабжения города".

По мнению горожан, каждая из перечисленных проблем - катастрофа. Если не начать решать эти вопросы на уровне руководства республики и государственной власти, скоро произойдет "непоправимая беда".

"Город нужно будет срочно эвакуировать из-за экологической ситуации. Мы и наши дети в постоянной опасности", - считают авторы обращения, которое они разместили в паблике "Подслушано в Суоярви".

Напомним, в конце ноября жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря. Обо всех канализационных бедах жители Суоярви рассказали представителям Общероссийского народного фронта, побывавшим недавно с рейдом в Суоярвском районе.