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Новости. Общество
07:15, 17 Декабря 2018
фото: ОНФ в Карелии

"Мы проживаем в режиме реального чрезвычайного положения"

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Жители Суоярви потребовали от властей Карелии немедленно вмешаться в ситуацию с водоснабжением и водоотведением в городе.

В минувшую субботу, когда по всей Карелии прошел Единый день приема граждан, инициативная группа жителей Суоярви вручила свое обращение куратору Суоярвского района от правительства республики, министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексею Кайдалову. Авторы письма требуют от властей немедленно вмешаться в ситуацию с решением проблем с водой в городе.

"Мы проживаем в режиме реального чрезвычайного положения, - пишут жители Суоярви. - Это касается качества водопроводной воды (решением суда она признана технической и не должна употребляться в пищу), загрязнения особо охраняемого озера Суоярви сточными канализационными водами из-за отсутствия очистных сооружений, отсутствия в центральном микрорайоне аварийного запаса воды из-за демонтажа водонапорной башни и ежедневного отключения водоснабжения города".

По мнению горожан, каждая из перечисленных проблем - катастрофа. Если не начать решать эти вопросы на уровне руководства республики и государственной власти, скоро  произойдет "непоправимая беда".

"Город нужно будет срочно эвакуировать из-за экологической ситуации. Мы и наши дети в постоянной опасности", - считают авторы обращения, которое они разместили в паблике "Подслушано в Суоярви".

Напомним, в конце ноября жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря. Обо всех канализационных бедах жители Суоярви рассказали представителям Общероссийского народного фронта, побывавшим недавно с рейдом в Суоярвском районе.

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Комментарии

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карел
2018-12-17 09:19:09
" Если мы решим для себя . что это кризис , то он и будет . Если мы решим , что это не кризис , то и кризиса не будет " ( ссылка -чиновник Артамонов )
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