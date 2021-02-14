"Мы сорим не меньше": глава Карелии сравнил, кто больше загрязняет природу – туристы или местные

Развитие туризма не представляет серьезной угрозы для экологии Карелии – зачастую туристы мусорят меньше местных жителей, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Эту тему он затронул на совещании правительства, оценивая перспективы развития туристической отрасли.

Парфенчиков призвал "не тыкать пальцем в туристов", когда речь заходит о защите природы республики.

"Мы сорим не меньше. Иногда добираешься до таких мест, куда туристы точно не добираются. Я точно знаю, что это местные жители. А грязи, поверьте, побольше чем от туристов, наверное. К сожалению, огромному. Мы это тоже должны признать. Не надо пальцем всегда тыкать на туристов. Они очень часто – люди, относящиеся адекватно, бережно к экологии, чего нельзя сказать о всех наших земляках", - сказал губернатор.

По его мнению, несмотря на то, что туризм не может стать основой экономики Карелии, развитие этой отрасли влияет на многие сферы жизни.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".