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"Мы сорим не меньше": глава Карелии сравнил, кто больше загрязняет природу – туристы или местные

Новости. Общество
15:34, 15 Февраля 2021
фото: правительство РК
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Развитие туризма не представляет серьезной угрозы для экологии Карелии – зачастую туристы мусорят меньше местных жителей, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Эту тему он затронул на совещании правительства, оценивая перспективы развития туристической отрасли.

Парфенчиков призвал "не тыкать пальцем в туристов", когда речь заходит о защите природы республики.

"Мы сорим не меньше. Иногда добираешься до таких мест, куда туристы точно не добираются. Я точно знаю, что это местные жители. А грязи, поверьте, побольше чем от туристов, наверное. К сожалению, огромному. Мы это тоже должны признать. Не надо пальцем всегда тыкать на туристов. Они очень часто – люди, относящиеся адекватно, бережно к экологии, чего нельзя сказать о всех наших земляках", - сказал губернатор.

По его мнению, несмотря на то, что туризм не может стать основой экономики Карелии, развитие этой отрасли влияет на многие сферы жизни.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-15 16:46:11
Но мы-то, во всяком случае, делаем это не праздно, как туристы, и не за навар, как олигархи. У нас такой уклад жизни :)

Насчет туризма, "баба яга против", причем категорически. Столицей Карелии является город Петровских заводов. Основой экономики Карелии должна быть промышленность, наука и энергетика.
И карелец не индеец, шоб сидеть в резервации и фоткаться с туристами в прикиде из перьев за два бакса (или эурро).
Мне как карельцу (пускай и не финоугорского происхождения) слышать эти разговорчики за туризм горько, тошно и противно.
Off
2021-02-15 16:33:45
А что по этому поводу говорит , народный избранник Шандалович?
Бриг
2021-02-15 16:24:18
А ему идёт эта работа . Чистое здоровье . свежий воздух и природа . что ему и надо .
кир
2021-02-15 15:58:41
Бесполезно.
Бриг
2021-02-15 16:24:43
кир,чего ??? Мести ???
кир
2021-02-15 16:50:28
Бриг, бесполезное обращение к полудиким племенам, живущим в прошлых веках.
Гость
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