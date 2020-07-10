"Мы так и не увидели ни оригинала этого документа, ни его аутентичной копии!"

Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

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