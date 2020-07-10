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"Мы так и не увидели ни оригинала этого документа, ни его аутентичной копии!"

Новости. Общество
12:40, 11 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-11 13:18:11
Больше всего удивляет не некомпетентность администрации, а то что они плюют на запрос суда. Это не просьбы "активистов", которые можно игнорировать, это официальный запрос суда. Хотя на фоне игнорирования решения суда по "пассажу", просто демонстрация отношения к судебной власти. Суды для простолюдинов...
кир
2020-07-11 14:30:48
Leopol'd, не подавись пассажем. На богатея "работаешь", у которого от системы есть всё. Но ещё хочется исполнить гнусное нутро и досадить главе, который практику у него проходил будучи студентом.
новый
2020-07-11 14:54:58
кир, ты тоже расшифровал этого протестанутого на всю голову клоуна, который бегает по городу и везде желает протестануть. Замечено, что у протестанутых нет водительских прав. Совпадение ? не думаю
кир
2020-07-11 15:49:57
Новый, так точно. Слабаки они.
Гость
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