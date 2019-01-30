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Новости. Экономика
12:07, 30 Января 2019

"Мы такие разные"

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Объединяет такие, казалось бы, разные категории населения, общая цель – сохранить и, в идеале, приумножить свои средства.

А существуют ли относительно простые и доступные способы решения этой задачи? В поисках ответа на вопрос мы обратились в риэлторское агентство ИНКОМ-Недвижимость. Ведь жилье – один из самых дорогостоящих активов, и с его помощью вполне можно попытаться если не добиться сказочного богатства, то, по крайней мере, достичь финансового благополучия.

Итак, пробуем найти лайфхаки, позволяющие, поразить максимальное количество зайцев. Конечно, никто не откажется улучшить жилищные условия, и прекрасно, если в итоге это будет хорошая квартира в Москве. Но далеко не все догадываются, что даже достаточно скромные накопления вполне могут лечь в основу исполнения самых смелых желаний.

Если средств окажется достаточно для приобретения недвижимости – имеет смысл не откладывая в долгий ящик задуматься о покупке. Такие инвестиции оказываются надежнее, чем валютные операции либо традиционное хранение денег на рублевых вкладах. О том, в какие объекты вкладывать выгоднее – вторичное жилье или новостройки – можно судить только при рассмотрении конкретного варианта.

Не хватает на квартиру? Не проблема, недостающую сумму вы можете воспользоваться ипотекой. А купленное жилье сдавать в аренду, что позволит возвращать банку кредит. В итоге оно с каждым годом будет только прибавлять в цене, оставаясь вашей собственностью. Большую квартиру можно разменять на две меньших, и если одна из них будет, например, новостройкой в Новой Москве, то в будущем ее стоимость вырастет на 30-40 процентов. Может быть, вы живете в коммуналке, и в ней освободилась комната? Не исключено, что это ваш шанс. Выкупив ее, вы получите реальную возможность разменять квартиру, получив отдельное комфортабельное жилье. Простой способ сохранить деньги

И это далеко не все варианты разумного и выгодного распоряжения имеющимися средствами. Но для того, чтобы операция с недвижимостью, в особенности, совершаемая с целью приумножения денег, оказалось максимально эффективной, лучше обратиться за помощью к специалистам. Мы готовы помочь всем, кто, располагая даже незначительными средствами, хочет позаботиться о своем будущем. Начните с малого – приходите к нам на консультацию. Мы поделимся достоверной информацией о ситуации на рынке недвижимости, дадим полезные рекомендации с учетом ваших индивидуальных обстоятельств и возможностей. И в итоге вы сможете выбрать подходящий вариант улучшения жилищных условий, позволяющий не только сберечь, но и приумножить ваш капитал. Начните зарабатывать деньги сейчас – и результат не заставит себя ждать.

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