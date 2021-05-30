В Петрозаводске юный рецидивист взломал гараж и и сдал краденые инструменты в металлом

Полицейские поймали 19-летнего рецидивиста, обокравшего чужой гараж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные проникли в принадлежащий ему сарай, расположенный на Перевалке, и вынесли оттуда слесарный инструмент, оцинкованную сетку и лом чёрного металла. Причинённый материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний петрозаводчанин, ранее судимый за кражи. Молодой человек дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что взломал гараж вечером. Он проник в хозяйственную постройку, взял чужие вещи и сдал их в пункт приёма металлолома. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.