На автовокзале Петрозаводска задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

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Территория автовокзала сегодня днем была оцеплена из-за неадекватного горожанина.
По словам очевидцев, сегодня около часа назад перекрыли доступ к зданию автовокзала. На территории работали сотрудники спецслужб, стояло несколько автомобилей ДПС, ППС, пожарных.
"К автовокзалу никого не пускают. Человек в каске стоит на въезде. Автобусы тоже не пропускают", - написал житель Петрозаводска в паблике "ДТП ПТЗ".
По нашей информации, причиной переполоха стал мужчина, угрожавший взорвать здание гранатой. У него был в руках пакет, в котором находился муляж гранаты. "Террорист" был задержан.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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