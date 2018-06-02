На автовокзале Петрозаводска задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Территория автовокзала сегодня днем была оцеплена из-за неадекватного горожанина.

По словам очевидцев, сегодня около часа назад перекрыли доступ к зданию автовокзала. На территории работали сотрудники спецслужб, стояло несколько автомобилей ДПС, ППС, пожарных.

"К автовокзалу никого не пускают. Человек в каске стоит на въезде. Автобусы тоже не пропускают", - написал житель Петрозаводска в паблике "ДТП ПТЗ".

По нашей информации, причиной переполоха стал мужчина, угрожавший взорвать здание гранатой. У него был в руках пакет, в котором находился муляж гранаты. "Террорист" был задержан.

Обстоятельства ЧП выясняются.