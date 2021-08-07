На берегу еще одного озера в Карелии была найдена мертвая рыба

На озере в Пряжинском районе весь берег покрыт мертвой рыбой, очевидцы бьют тревогу.

Берег, усеянный мертвой рыбой, зафиксировали очевидцы на озере Пряжинское в одноименном поселке. Фотографии были выложены в паблике «Пряжа — самый тёплый поселок».

«Пирс в районе старой больницы. Весь берег в дохлых ершах! Кто-нибудь знает в чем может быть причина?» — задается вопросом автор поста в паблике.

Напомним, ранее на берегу озера Елмозера в Медвежьегорском районе была найдена масса мертвой ряпушки. По данному факту республиканская прокуратура инициировала проверку.