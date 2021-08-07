Реклама
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
Новое
Сегодня 10:59
Как будут голосовать в Карелии молодые избиратели (ВИДЕО)
Сегодня 10:22
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05

На берегу еще одного озера в Карелии была найдена мертвая рыба

Новости. Происшествия
11:14, 10 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Пряжа - самый тёплый поселок»

Новости партнеров

На озере в Пряжинском районе весь берег покрыт мертвой рыбой, очевидцы бьют тревогу.

Берег, усеянный мертвой рыбой, зафиксировали очевидцы на озере Пряжинское в одноименном поселке. Фотографии были выложены в паблике «Пряжа — самый тёплый поселок».

«Пирс в районе старой больницы. Весь берег в дохлых ершах! Кто-нибудь знает в чем может быть причина?» — задается вопросом автор поста в паблике.

Напомним, ранее на берегу озера Елмозера в Медвежьегорском районе была найдена масса мертвой ряпушки. По данному факту республиканская прокуратура инициировала проверку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-10 12:29:25
Люди выздоравливают как мухи (с)
User
2021-08-10 12:21:06
"Здесь ничего нет", "Все экскурсии проведены".
Изя
2021-08-10 12:11:10
Угробят эти приставы , буряты и масквачи наш красивый край , жалко до слез :)
Вася
2021-08-10 11:53:06
Если рыба мертвая,то тогда значит она умерла.
однозначно
2021-08-10 11:35:49
В соседней финляндии с таким же климатом тоже всплывает и никто не визжит, ибо люди грамотные.
Off
2021-08-10 12:19:14
однозначно, социопат ..скажи ,где в Финляндии всплывает? Ведь ты там живешь , среди сомалийцев :)
кир
2021-08-10 11:17:55
Какой вам рынок, бестолочи? Россия совсем не заточена под рыночные отношения. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 6
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

09.08.2021 09:50
Без политики
Форелевод и владелец производства «Ягоды Карелии» стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход.
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
05.08.2021 09:00
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»