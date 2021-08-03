Прокуратура проведет проверку по сообщению о массовой гибели рыб в Медвежьегорском районе Карелии

Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро на территории Медвежьегорского района, сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин гибели рыбы и размера причинённого окружающей среде ущерба.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии начали проверку по факту массовой гибели ряпушки на Елмозере в Медвежьегорском районе.

Информация том, что огромное количество мертвой рыбы выбросило на берег Елмозера в Медвежьегорском районе появилась в местном паблике. Тревогу забили местные жители.