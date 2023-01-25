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На благоустройство аллеи в Петрозаводске выделят 11,5 млн рублей

Новости. Общество
08:00, 21 Февраля 2023
фото: petrosovet.info

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В Петрозаводске объявили конкурс на заключение контракта на благоустройство территории аллеи Энтузиастов.

Аллея Энтузиастов проходит вдоль ул. Энтузиастов на участке от Комсомольского проспекта до Высотного проулка. Согласно конкурсной документации, проведение работ запланировано не ранее наступления благоприятных погодных условий, а окончание до 14 августа 2023 года. Цена контракта — 11 млн 550 тыс. руб, сообщает «РБК в Карелии».

В рамках работ по благоустройству аллеи предполагается установить освещение в виде светильников, высадить саженцы сосны, устроить дорожки из разноцветной тротуарной плитки, а также провести комплекс работ по устройству газонов. Заказчиков работ выступает МКУ «Петроснаб».

Благоустройство аллеи Энтузиастов началось в 2019 году. Проект обустройства был отобран и поддержан петрозаводчанами на общем собрании граждан и одержал победу по результатам регионального конкурса.

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