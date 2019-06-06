На четырех улицах в Петрозаводске сегодня будет затруднено движение

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В ГИБДД Петрозаводска назвали улицы, где сегодня из-за ремонта дорог будет затруднено движение.
В Петрозаводске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Сегодня подрядная организация приступает к ремонту тротуаров вдоль улицы Пушкинская, от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса (чётная сторона).
Ведутся работы по фрезерованию покрытия пл.Гагарина, подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейская, а также продолжаются работы по разборке асфальтобетонного покрытия тротуара и установке газонного бортового камня на улицы Шотмана.
В пятницу, 7 июня, начнутся работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Шотмана.
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