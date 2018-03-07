На что обращать внимание при покупке цветов и как сохранить букет: советы специалистов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на сайте управления Роспотребнадзора по Карелии появилась памятка для тех, кто будет покупать живые цветы.

Как отмечают специалисты, покупка цветов – дело не только интересное, но и ответственное. "Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения", - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Итак, что нужно сделать, чтобы выбрать действительно свежие цветы?

Во-первых, специалисты советуют обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим.

"Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка", - отмечают в ведомстве.

Далее следует посмотреть, насколько раскрыт бутон.

"Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше", - напоминают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, о свежести цветка свидетельствует эластичность лепестков.

"Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении", - говорится в памятке.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на то, есть ли искусственные украшения на бутоне.

"Если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги или другие декорации (не заказанные вами) – скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести", - подчеркивают они.

Лучший способ сохранить живые цветы – это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.

Букет долго простоит, если не подвергать цветы резким перепадам температур.

"Если букет приобретается зимой или как сейчас при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее, - сообщается на сайте ведомства. - Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий".

Специалисты также советуют обработать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Обычно продавец подрезает стебли, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз, отмечают в Роспотребнадзоре. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез, чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез.

"Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или "размочалить", - говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты советуют удалить нижние листья, в том числе свежие.

"Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в завидного "долгожителя", - отмечают в Роспотребнадзоре. - Не стоит забывать о таких средствах, как щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик".