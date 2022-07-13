На детских и спортплощадках Петрозаводска закрасили граффити

На городских детских и спортивных площадках Петрозаводска проводят текущий ремонт оборудования, сообщили в городской мэрии.

Мобильная бригада работает в разных районах карельской столицы. В процессе чинят и меняют повреждённые элементы, закрашивают многочисленные граффити на конструкциях, скамейках и урнах.

На этой неделе работы провели на детской площадке в парке 70-летия Победы. В ближайшее время там же восстановят поручни на качелях. В парке Патриот, помимо удаления надписей на оборудовании, закрепили уличные тренажёры, а в парке 50-летия Пионерской Организации заменили информационный стенд. Кроме того, в Бородинском сквере восстановили поврежденную фигуру на скейт-площадке.

В ближайшее время мобильная бригада продолжит работы на аллее 300-летия Петрозаводска, в Лососинском и Приозерном парках, а также в Дмитриевском сквере.

Администрация просит петрозаводчан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ в игровых зонах отдыха и не препятствовать ремонту конструкций.

Кроме того, мэрия напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на таких объектах, а также бережной эксплуатации городского имущества.