На дома для переселенцев из аварийного фонда Карелии пришлось выделить дополнительные миллионы

Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

В конце февраля премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполнявший на тот момент губернаторские обязанности, подписал распоряжение республиканского правительства за номером 162, которое утвердило распределение на 2019 год очередных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Самое обычное, на первый взгляд, распоряжение, но мне показалось весьма интересным предназначение этих финансовых перечислений из регионального бюджета трем муниципальным районам, а в конечном итоге – пяти городским и сельским поселениям. Эти средства республиканское правительство направило на ... "мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами".

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