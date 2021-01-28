На дорогах Карелии погибли 4 ребенка

Несмотря на сокращение числа аварий с участием детей на 20%, количество в них смертельных случаев увеличилось, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии привела статистику аварий с участием детей за 2020 год.

По данным ГИБДД, в минувшем году на дорогах Карелии в 72 авариях 76 детей получили травмы. Число таких аварий сократилось на 20%, однако 4 ребёнка погибли (в 2019 году был всего один смертельный случай).

Дети почти в равной степени попадали в аварии в качестве пассажиров - 35 ДТП, и в качестве пешеходов - 29.

Чаще всего дети страдали по вине водителей, и только в каждом четвертом ДТП по собственной неосторожности.

Мальчики в полтора раза чаще становились участниками аварий, чем девочки: 49 мальчиков и 31 девочка. Среднестатистический портрет пострадавшего в ДТП ребенка: мальчик от 7 до 12 лет, житель Петрозаводска или Прионежского района, как правило, пассажир, который пристегнут ремнем безопасности и получил травмы при столкновении автомобилей.

При этом 6 ДТП произошли по вине водителей в состоянии опьянения, в них пострадали 7 детей.

Самым аварийным месяцем стал июль: в 10 ДТП двое детей погибли и 16 - травмированы. Летом и осенью зафиксировано 70% ДТП от общего количества аварий с детьми. Наименее аварийным месяцем стал март.



Большее число ДТП произошли в среду и в воскресенье. Наименее аварийным днём стал для детей понедельник. Наиболее аварийное время – часы пик с 15 до 20 часов.

