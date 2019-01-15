На дорогах в Карелии за две недели пострадали 9 пешеходов

С начала года на дорогах республики в ДТП пострадали 9 пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Четыре происшествия произошло на нерегулируемых пешеходных перехода.

В двух случаях пешеходы нарушили правило перехода проезжей части и еще в трех ДТП пешеходы двигались по проезжей части в попутном направлении автомобиля.