На дороге к "Марциальным водам" ввели реверсивное движение

Ремонтные работы ведутся на дороге в Кондопожском районе "Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас".

На объездной дороге в Кондопоге "Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас" работы планируют закончить к 8 июня. Здесь сделали фрезеровку дорожного полотна, установили реверсивное движение на ремонтируемом участке, начали укладывать новый асфальт, сообщается в паблике главы Карелии.

"Далее будут ремонтироваться городские улицы, которые вошли в проект агломерации. Все запланированные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планируется завершить к концу июня", - рассказал глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.