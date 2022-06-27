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На дороге в Карелии остановлена машина, которой управляли сразу два нарушителя

Новости. Происшествия
09:31, 28 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Кондопожском районе штраф получила девушка, севшая за руль без прав, и водитель — не инструктор, который решил научить ее водить, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Гирвас Кондопожского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Opel, за рулем которой была девушка, не имеющая права управления, на пассажирском сидении находился водитель, выполнявший роль инструктора без должных удостоверений.

«За управление без прав девушке предстоит понести наказание в виде административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Сумма штрафа за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления ТС, значительно выше — 30 тысяч рублей. Такое наказание ожидает мужчину», — сообщили в Госавтоинспекции.

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