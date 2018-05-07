На Древлянке-8 прошел большой семейный субботник

В минувшую субботу жители микрорайона Древлянка-8 совместно с компанией "Чистый город" провели уборку территории.

Субботник начался в 10 утра и собрал больше 70 человек. В уборке территории принимали участие целые семьи. Родители вместе с детьми, бабушками и дедушками орудовали граблями и метлами, убирая свой район. Совместными силами большая территория окружающего леса и семейный парк были очищены от опавшей листвы, сухостоя и мусора. Также были расставлены вазоны для цветов, которые будут ограждать газоны от проезда автотранспорта.

"Выражаем благодарность управляющей компании "Новый порядок" за предоставление мешков и перчаток для уборки и помощь в организации, - сказали организаторы акции. - Огромное спасибо всем участникам семейного субботника за ваш труд и вклад в поддержание экологического благополучия города!"

Древлянка-8 является первым в Петрозаводске самодостаточным эко-районом в лесопарковой зоне. На территории проведено собственное водоснабжение чистой артезианской водой, установлены не только детские площадки и уличные тренажеры, но и построен спорткомплекс с футбольной, баскетбольной, волейбольной площадками и хоккейной коробкой, торговый центр.

Поторопитесь, если хотите присоединиться к осознанному выбору жителей первого эко-района города. В продаже осталось всего два дома.

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