На Древлянке-8 завтра пройдет большой семейный субботник.

"Чистый город" приглашает всех 5 мая на уборку территории экорайона.

В субботу с 10.00 предполагается уборка окружающего леса и семейного парка. Перчатки и мешки для мусора можно получить в офисе управляющей компании "Новый порядок".

Компания "Чистый Город" также участвует в субботнике и уже закупила уличные вазоны для цветов, которые будут ограждать газоны от проезда автотранспорта по ним.

Весь мусор будет складироваться на контейнерной площадке.

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