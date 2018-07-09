На двух участках трассы в Карелии ограничат движение до осени

На двух участках автодороги А-121 "Сортавала" временно ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами, сообщает Упрдор "Кола".

С июля в связи с началом ремонтных работ временно ограничено движение транспорта на мостах через р. Маньга на 454-м км и р. Ихаланийоки на 209-м км автодороги А-121 "Сортавала".

Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение продлится до конца октября 2018 года.

ФКУ Упрдор "Кола" просит водителей соблюдать правила дорожного движения и следовать требованиям временных дорожных знаков в местах производства работ.