На двух участках трассы в Карелии ограничат движение до осени

По теме
Загрузка...
На двух участках автодороги А-121 "Сортавала" временно ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами, сообщает Упрдор "Кола".
С июля в связи с началом ремонтных работ временно ограничено движение транспорта на мостах через р. Маньга на 454-м км и р. Ихаланийоки на 209-м км автодороги А-121 "Сортавала".
Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение продлится до конца октября 2018 года.
ФКУ Упрдор "Кола" просит водителей соблюдать правила дорожного движения и следовать требованиям временных дорожных знаков в местах производства работ.
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
02.07.2018, 14:33
02.07.2018, 11:29
02.07.2018, 19:10
05.07.2018, 13:08
02.07.2018, 12:21
Аналитика
Сегодня 13:36
Политкухня
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
Сегодня 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии