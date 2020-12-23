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На елочных базарах столицы Карелии торгуют елками из Пскова (ФОТО)

Новости. Общество
15:14, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Елочные базары открылись в столице Карелии, на них торгуют псковскими елками.

Мэрия Петрозаводска объявила, что 23 декабря в городе начнут работать елочные базары, но в минувшую среду проанонсированная торговля новогодними красавицами не открылась. На улицах были замечены лишь бабушки-торговки с еловыми лапками, да и те продавали их нелегально.

И только 24 декабря в Петрозаводске открылись обещанные елочные базары. Как рассказал "Столице на Онего" продавец зеленых красавиц, елки он привез из Пскова. Его коллеги работают на 8 точках в Петрозаводске – в центре и в микрорайонах.

Стоимость метровой новогодней ели из Пскова 700 руб., если захотите украсить дом 1,5-метровой или 2-метровой лесной красавицей, то придется заплатить 1400 рублей.



Елочные базары будут работать до 31 декабря каждый день с 10.00 до 18.00.

Пока ажиотажа не наблюдается. По словам продавца, сегодня с 10 утра ему удалось продать только одну ель.

Напомним, что в этом году карельские ели не появятся в продаже, так как аукцион на право заключения договоров купли-продажи деревьев для новогодних праздников не состоялся.

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