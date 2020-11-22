На этой неделе в Карелии амбулаторным пациентам с коронавирусом начнут бесплатно выдавать лекарства

Минздрав Карелии закупил основные лекарственные препараты для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ведомства.

На лекарства для лечения амбулаторных больных из федерального бюджета республике было выделено 23 млн рублей.

Лекарства в республику поступили и распределены по медицинским организациям для выдачи амбулаторным пациентам – как в Петрозаводске, так и в районах республики.

Бесплатные лекарственные препараты будут выдаваться врачом при визите к больному или доставляться пациентам силами волонтеров. Первые пациенты получат их уже на этой неделе.