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На этой неделе в Карелии амбулаторным пациентам с коронавирусом начнут бесплатно выдавать лекарства

Новости. Общество
16:55, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Минздрав Карелии закупил основные лекарственные препараты для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ведомства.

На лекарства для лечения амбулаторных больных из федерального бюджета республике было выделено 23 млн рублей.

Лекарства в республику поступили и распределены по медицинским организациям для выдачи амбулаторным пациентам – как в Петрозаводске, так и в районах республики.

Бесплатные лекарственные препараты будут выдаваться врачом при визите к больному или доставляться пациентам силами волонтеров. Первые пациенты получат их уже на этой неделе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-11-23 18:09:18

А куда в аптеках делся метотриксат? Это имуносупрессор и ни для ковидлы и ни для острых вирусных простудифилисов он не нужен. Гипотезу шо "под ковидлу весь сожрали" с недоумением отвергаем.
Вот как так? Где?


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