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На этой неделе в Петрозаводске откроются елочные базары

Новости. Общество
15:50, 21 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Новогоднее дерево горожане смогут выбрать на одной из восьми торговых площадок, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске определили места, где будут расположены елочные базары. В преддверии главного зимнего праздника администрация города провела аукцион на получение права размещения нестационарных торговых объектов.

Новогодние деревья можно будет приобрести у дома № 29 на улице Антикайнена, у дома № 25 на Лососинском шоссе, у дома № 18 на улице Древлянка, у дома № 4 на улице Маршала Мерецкова, у дома № 20 на Октябрьском проспекте, у дома № 47 на улице Чапаева, у дома № 10 на улице Генерала Фролова.

Елочные базары откроются в карельской столице с 23 декабря и завершат свою работу в последний день уходящего года.

Также символ зимнего праздника можно будет выбрать на традиционной рождественской ярмарке. Она откроется 24 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-12-21 16:44:55
Раньше, когда покойника три дня в доме держали перед похоронами, тоже хвою разбрасывали по подъезду, чтобы трупный запах отбить.
Гость
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