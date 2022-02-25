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На федеральной трассе в Карелии с середины марта ограничат движение

Новости. Общество
18:20, 28 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Капитальный ремонт автотрассы в Прионежском районе приведет к временному ограничению движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», с 15 марта по 30 сентября 2022 года из-за капитального ремонта трассы А-215 «Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску» на участке от 100 до 113 километра вводится временное ограничение движения.

На участке дороги будет организовано реверсивное движение. Также будут построены временные объездные дороги. Периодически движение будет прекращаться, но не более, чем на 8 часов.

В ФКУ Упрдор «Кола» просят водителей заранее планировать поездки по данному направлению.

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