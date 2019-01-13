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Новости. От читателей
13:23, 13 Января 2019

На "Фонтанах" запретили кататься с горки на санках

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В Петрозаводске в одном из самых популярных мест активного отдыха запретили кататься на санках.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела табличку с надписью "Трасса "Фонтаны". На санках и снегокатах кататься запрещено. Родители, не подвергайте жизнь своих детей опасности".

По словам девушки, они приехали на "Фонтаны" всей семьей, с двумя детьми, чтобы как раз покататься и на лыжах и на санках, но им запретили съезжать с горы на "ледянке" из-за правил безопасности.

"Такую же табличку повесили на "Кургане", - написала петрозаводчанка, - а где в городе можно покататься с горки бесплатно или теперь только у торгового центра на Лесном за деньги можно кататься?".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-13 15:36:17
Табличка прибита к дереву гвоздями. Усматриваю порчу лесоохранной зоны города. Хде ОНФ ?
однозначно
2019-01-13 13:44:19
Кто запретил ? Фамилия, имя, отчество, должность, полномочия в студию
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