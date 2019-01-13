На "Фонтанах" запретили кататься с горки на санках

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В Петрозаводске в одном из самых популярных мест активного отдыха запретили кататься на санках.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела табличку с надписью "Трасса "Фонтаны". На санках и снегокатах кататься запрещено. Родители, не подвергайте жизнь своих детей опасности".
По словам девушки, они приехали на "Фонтаны" всей семьей, с двумя детьми, чтобы как раз покататься и на лыжах и на санках, но им запретили съезжать с горы на "ледянке" из-за правил безопасности.
"Такую же табличку повесили на "Кургане", - написала петрозаводчанка, - а где в городе можно покататься с горки бесплатно или теперь только у торгового центра на Лесном за деньги можно кататься?".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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