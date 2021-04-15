На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу

Гостиничное здание планируется возвести на историко-архитектурной заповедной территории.

Эскизный проект строительства гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске, которая считается главной площадью столицы Карелии, обсуждался на очередном заседании Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию республики. Автором эскизов выступил петрозаводский архитектор Александр Савельев.

По его словам, трехэтажную гостиницу планируется разместить по соседству со зданием музея-заповедника «Кижи». Земельный участок, где намечено строительство, относится к архитектурно-заповедной территории и находится в зоне охраняемого городского ландшафта, поэтому гостиничное здание не может превышать 12-метровую высоту.

Отметим, что окончательное решение о строительстве гостиницы на площади Кирова пока не принято.