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На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу

Новости. Общество
15:58, 16 Апреля 2021
фото: эскиз архитектора Александра Савельева
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Гостиничное здание планируется возвести на историко-архитектурной заповедной территории.

Эскизный проект строительства гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске, которая считается главной площадью столицы Карелии, обсуждался на очередном заседании Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию республики. Автором эскизов выступил петрозаводский архитектор Александр Савельев.  

По его словам, трехэтажную гостиницу планируется разместить по соседству со зданием музея-заповедника «Кижи». Земельный участок, где намечено строительство, относится к архитектурно-заповедной территории и находится в зоне охраняемого городского ландшафта, поэтому гостиничное здание не может превышать 12-метровую высоту.

Отметим, что окончательное решение о строительстве гостиницы на площади Кирова пока не принято.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-16 17:11:54
Хде либероидные урбанисты ? Опять уточек кормят
тетка
2021-04-16 16:12:34
Сделайте эту бедную площадь вообще трехэтажной. Чего уже там только нет и полная несовместимость объектов.
театральный критик
2021-04-16 16:09:34
Надо там краснокнижные лишайники срочно найти.
елпидифор
2021-04-16 16:06:38
Мне стиль понравился: соответствует историческому облику площади и визуально завершит ее ансамбль.
udo
2021-04-16 16:02:04
Примут без проблем. Кто бы сомневался.
Гость
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