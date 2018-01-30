11:57, 30 Января 2018
На главной площади Петрозаводска могут быть установлены препятствия для гонщиков
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Малые архитектурные формы должны избавить ПЛОЩАДЬ Кирова от дрифтеров.
Как сообщил начальник ГИБДД Петрозаводска Алексей Андреев на комиссии по безопасности дорожного движения, в мэрии рассматривается вопрос об установке временных малых архитектурных форм на площади Кирова.
Жители карельской столицы давно жалуются в Госавтоинспекцию на стритрейсеров и дрифтеров, которые, гоняя по центральным площадям города, представляют угрозу безопасности обычных автомобилистов и пешеходов.
По словам Андреева, жалоб поступает очень много, поэтому, скорее всего, на площади Кирова временно установят миньоны – ограждения в виде желтых полусфер, не позволяющие двигаться автомобилям.
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