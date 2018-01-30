На главной площади Петрозаводска могут быть установлены препятствия для гонщиков

Малые архитектурные формы должны избавить ПЛОЩАДЬ Кирова от дрифтеров.

Как сообщил начальник ГИБДД Петрозаводска Алексей Андреев на комиссии по безопасности дорожного движения, в мэрии рассматривается вопрос об установке временных малых архитектурных форм на площади Кирова.

Жители карельской столицы давно жалуются в Госавтоинспекцию на стритрейсеров и дрифтеров, которые, гоняя по центральным площадям города, представляют угрозу безопасности обычных автомобилистов и пешеходов.

По словам Андреева, жалоб поступает очень много, поэтому, скорее всего, на площади Кирова временно установят миньоны – ограждения в виде желтых полусфер, не позволяющие двигаться автомобилям.