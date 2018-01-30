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Новости. Общество
11:57, 30 Января 2018

На главной площади Петрозаводска могут быть установлены препятствия для гонщиков

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Малые архитектурные формы должны избавить ПЛОЩАДЬ Кирова от дрифтеров.

Как сообщил начальник ГИБДД Петрозаводска Алексей Андреев на комиссии по безопасности дорожного движения, в мэрии рассматривается вопрос об установке временных малых архитектурных форм на площади Кирова.

Жители карельской столицы давно жалуются в Госавтоинспекцию на стритрейсеров и дрифтеров, которые, гоняя по центральным площадям города, представляют угрозу безопасности обычных автомобилистов и пешеходов.

По словам Андреева, жалоб поступает очень много, поэтому, скорее всего, на площади Кирова временно установят миньоны – ограждения в виде желтых полусфер, не позволяющие двигаться автомобилям.

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Комментарии

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YellowSubmarine
2018-01-30 17:27:04
Сколько уже можно "ограничивать", "запрещать", "не пущать"?
Да постройте нормальную площадку уже для людей, создайте условия для развития спорта и подвижных игр, и - будет всем счастье!!!
P.S. Пересмотрите уже мультик про Чебурашку. Ничему до сих пор так и не научились. БЕЗДАРИ!!!

кир
2018-01-30 16:02:33
Элементарный отстрел одного остановит подражателей. Законы нужны. Бабы вали, спортсмены и теледивы не должны быть в Госдуме. Они ничего не умеют.
Горожанин
2018-01-30 14:23:24
А сколько их в нашем городе - "стритрейсеров" и "дрифтеров", десятка три наберется?! Неужели к порядку не призвать - надо площадь уродовать камнями?!
sherhan2
2018-01-30 12:51:43
Центральная площадь города. Может быть стоит один раз сделать,но нормально? Не бетонными полусферами площадь заваливать,а установить нормальные болларды автоматические:нажал кнопку-их нет,прошло мероприятие-подняли.По моеме мнению-более эстетичнее.А кто будет каждый раз тонны этих бетонных штук ворочать?
Гость
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