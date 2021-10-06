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На горе Воттоваара в Карелии состоялся уникальный ночной забег

Новости. Спорт
16:44, 06 Октября 2021
фото: © Running Heroes Russia

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Более 700 трейлраннеров из разных городов России прибыли к легендарной горе на брендированном поезде, чтобы принять участие в ночной гонке.

В минувшие выходные на легендарной горе Воттоваара в Карелии состоялся забег Vottovaara Mountain Race. Организаторами выступила команда Running Heroes Russia. Гонка оказалась уникальна тем, что прошла в первый и единственный раз. Подробно соревнования описал журнал «Марафонец».

Генеральным спонсором гонки выступило ОАО «РЖД». К месту старта 700 трейлраннеров добирались на специальном брендированном поезде — из Москвы через Санкт-Петербург и Сортавалу к поселку Гимолы, где и располагался лагерь.

Соревнования открылись 2 октября стартом 100-мильной дистанции. Также состоялись гонки на 50 миль, 55 и 14 километров. Для маленьких участников забега прошли детские старты.

Из-за плохой связи вести полноценную трансляцию было невозможно. Болельщики узнавали о бегущих в ночи спортсменах через Telegram-канал, где отмечалось прохождение каждым участником гонки контрольного пункта.

Спортсменам повезло с погодой — в районе горы не было дождя. Но сама дистанция была очень сложна, как и ночные условия нескольких гонок. В итоге до финиша добрались лишь две трети участников.

Со списком медалистов на каждой из дистанций можно ознакомиться в статье журнала «Марафонец».

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Комментарии

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Гриша
2021-10-06 16:56:55
Из категории лишь бы не работать.
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