На юге Карелии обнаружили несанкционированную свалку

Прокуратура настояла на ликвидации свалки в олонецком районе республики.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе прокурорской проверки в Олонецком районе была найдена несанкционированная свалка. Возле поселка Верхнеолонецкий складировались строительные и коммунальные отходы.

Общая площадь свалки составила почти 6 гектаров. Мусор там выкидывали с 2021 года.

Прокурор района обратился в суд с иском о ликвидации несанкционированной свалки.

В результате суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле у надзорного ведомства.