На юге Карелии петербургская киностудия попросила на два дня перекрыть автодорогу

В Минтрансе Карелии сообщили о перенесении сроков закрытия дороги к деревне в Питкярантском районе.
В Минтрансе Карелии сообщили о том, что запланированные съемки фильма в Питкярантском районе, из-за которых должен был быть ограничен проезд по дороге к деревне Хямекоски, перенесены.
Вместо 9, 10 и 11 марта трасса будет перекрываться 18 и 19 марта. Движение будет прекращено с 8 по 13 километр с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 и с 18.00 до 19.00.
Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.
Напомним, в Питкярантском районе будут проходить съемки художественного фильма «Золото Умальты», который создает «Санкт-Петербурская студия документальных фильмов».
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