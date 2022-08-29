На юге Карелии подросток-рецидивист наворовал в магазине сладостей

В Лахденпохском районе сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от работников продуктового магазина в одном из поселков. Кто-то забрался в закрытый магазин, разбив стеклопакет, и вытащил оттуда сладости, сигареты и деньги. Общая сумма ущерба составила более 2 тысяч 700 рублей.

Полицейские установили подозреваемого — несовершеннолетнего жителя этого же поселка. Юноша, на счету которого уже не первая кража, признался в содеянном и рассказал, что забрался в магазин поздно вечером.

По статье «Кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.