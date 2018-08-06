"На камнях можно яичницу жарить", заметил глава Минприроды Карелии.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин прокомментировал острую ситуацию с лесными пожарами, сложившуюся в Карелии.

"Если говорить о пожароопасном сезоне текущего года, то ситуация, я бы сказал, сложная, но управляемая",- сказал министр Щепин в интервью на телеканале ГТРК "Карелия".

По словам Алексея Щепина, наиболее острая ситуация сложилась в Лоухском районе.

"У нас Лоухский район - на сегодняшний день наиболее сложная пожароопасная обстановка создалась. Не только потому, что там и природная пожарная опасность в целом повышенная, так как там в основном хвойные насаждения, но и по условиям погоды. Там на сегодняшний день третий класс пожарной опасности стоит",- отметил Щепин.

Что еще сказал о пожарах в Лоухском районе Алексей Щепин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".