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Новости. Общество
09:57, 06 Августа 2018

"На камнях можно яичницу жарить", заметил глава Минприроды Карелии

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Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин прокомментировал острую ситуацию с лесными пожарами, сложившуюся в Карелии.

"Если говорить о пожароопасном сезоне текущего года, то ситуация, я бы сказал, сложная, но управляемая",- сказал министр Щепин в интервью на телеканале ГТРК "Карелия".

По словам Алексея Щепина, наиболее острая ситуация сложилась в Лоухском районе.

"У нас Лоухский район - на сегодняшний день наиболее сложная пожароопасная обстановка создалась. Не только потому, что там и природная пожарная опасность в целом повышенная, так как там в основном хвойные насаждения, но и по условиям погоды. Там на сегодняшний день третий класс пожарной опасности стоит",- отметил Щепин.

Что еще сказал о пожарах в Лоухском районе Алексей Щепин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-06 10:18:07
"На камнях можно яичницу жарить", заметил глава Минприроды Карелии.
И правильно , видно , что любит хорошо поесть . На счёт другого не уверен .
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