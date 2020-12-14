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На Карелию надвигаются сильные снегопады

Новости. Общество
13:56, 15 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.

По информации ведомства, днем 16 декабря местами, преимущественно по южным и центральным районам республики ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск,Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

 

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