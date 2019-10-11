Подписаться
Новости. Культура
10:32, 11 Октября 2019
фото: © Katerina Voronina / behance.net/KatVoronina

На кого нужно учиться, чтобы идти в ногу со временем?

Загрузка...

Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.

Вы знаете, кто такой Избач? Или, может, вы знаете, чем будет заниматься Проектант систем рекупертации? 

Более 50 профессий исчезнет через 20 лет! И 180 новых специальностей скоро появится.

На кого нужно учиться, чтобы идти в ногу со временем? Наши эксперты – художники в своих произведениях представят профессии прошлого, настоящего и будущего и предложат ответы на вопрос: кем быть?

Живопись, графика, цифровая печать, арт-объекты из фондов музея и частных собраний расскажут о профессиях прошлого и будущего.

Визуальные материалы "Атлас новых профессий" - это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.

Интерактивная часть экспозиции предлагает стать активным участником - взвешивать апельсины в авоське на старинных весах, посмотреть мультик через фильмоскоп, оставить свой след на "дереве профессий", сложить пазлы, сыграть в "космическое" домино, сделать селфи в каске или шлеме или порисовать.

Выставка открыта до 8 декабря в Музее изобразительных искусств Карелии (пр.К.Маркса, 8).

Режим работы: 10.00-18.00, четверг 12.00-20.00, понедельник - выходной.

Стоимость билетов на выставку: 40-150 руб.
Стоимость экскурсионного обслуживания: 600-800 руб.

Запись на экскурсии по телефону: 78-37-13

Сайт музея: artmuseum.karelia.ru.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

10.10.2019 00:18
Обществоведение
Хлеб – соль 4
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 3
08.10.2019 14:37
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»