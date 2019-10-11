Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.

Вы знаете, кто такой Избач? Или, может, вы знаете, чем будет заниматься Проектант систем рекупертации?

Более 50 профессий исчезнет через 20 лет! И 180 новых специальностей скоро появится.

На кого нужно учиться, чтобы идти в ногу со временем? Наши эксперты – художники в своих произведениях представят профессии прошлого, настоящего и будущего и предложат ответы на вопрос: кем быть?

Живопись, графика, цифровая печать, арт-объекты из фондов музея и частных собраний расскажут о профессиях прошлого и будущего.

Визуальные материалы "Атлас новых профессий" - это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.

Интерактивная часть экспозиции предлагает стать активным участником - взвешивать апельсины в авоське на старинных весах, посмотреть мультик через фильмоскоп, оставить свой след на "дереве профессий", сложить пазлы, сыграть в "космическое" домино, сделать селфи в каске или шлеме или порисовать.

Выставка открыта до 8 декабря в Музее изобразительных искусств Карелии (пр.К.Маркса, 8).

Режим работы: 10.00-18.00, четверг 12.00-20.00, понедельник - выходной.

Стоимость билетов на выставку: 40-150 руб.

Стоимость экскурсионного обслуживания: 600-800 руб.

Запись на экскурсии по телефону: 78-37-13

Сайт музея: artmuseum.karelia.ru.

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