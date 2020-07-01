На крупном пожаре в Карелии едва не пострадали дети – спасатели вовремя подоспели (ВИДЕО)

Пожар произошел 29 июня в Пудоже на улице Пионерской, сообщили в МЧС Карелии.
В 11.29 произошел пожар в жилом доме на улице Пионерской, 27.
Сгорели две квартиры и чердак на площади 100 кв м.
Для ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и 4 единицы техники.
Из горящих квартир спасли шесть человек, среди которых двое – дети.
Всего пожарные эвакуировали 20 человек (жильцов всего дома).
"Решающим направлением принято спасение людей, куда были направлены звенья газодымозащитной службы, также было организовано спасение по ручным пожарным и автомобильным лестницам, в очаг пожара введены ручные пожарные стволы", – сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район".
Никто не погиб и не пострадал.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек.
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