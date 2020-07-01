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На крупном пожаре в Карелии едва не пострадали дети – спасатели вовремя подоспели (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:51, 02 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Пожар произошел 29 июня в Пудоже на улице Пионерской, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.29 произошел пожар в жилом доме на улице Пионерской, 27.

Сгорели две квартиры и чердак на площади 100 кв м.

Для ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и 4 единицы техники.

Из горящих квартир спасли шесть человек, среди которых двое – дети.

Всего пожарные эвакуировали 20 человек (жильцов всего дома).

"Решающим направлением принято спасение людей, куда были направлены звенья газодымозащитной службы, также было организовано спасение по ручным пожарным и автомобильным лестницам, в очаг пожара введены ручные пожарные стволы", – сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район".

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек.

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