Из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек

Пожар произошел 25 июня на улице Кемской, сообщили в МЧС Карелии.
В 6.06 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в пятиэтажном общежитии на улице Кемской, 13.
Сгорела комната на площади 12 кв м.
Из огня эвакуировали 15 человек, двух – с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Пожару была присвоена повышенная категория сложности.
Никто не погиб и не пострадал.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Напомним, в середине мая на Кемской произошел пожар в другом общежитии.
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