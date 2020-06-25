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Из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек

Новости. Происшествия
09:35, 26 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пожар произошел 25 июня на улице Кемской, сообщили в МЧС Карелии.

В 6.06 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в пятиэтажном общежитии на улице Кемской, 13. 

Сгорела комната на площади 12 кв м.

Из огня эвакуировали 15 человек, двух – с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в середине мая на Кемской произошел пожар в другом общежитии.

 

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Комментарии

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кир
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Пили, курили, тряпки жгли, смеялись. Как всегда.
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