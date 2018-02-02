На Кукковке иномарка сбила девочку, неожиданно выбежавшую на дорогу

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В Петрозаводске на улице Сортавальской 10-летняя девочка попала под колеса иномарки.
Происшествие случилось накануне около 14 часов у дома № 10 по улице Сортавальской. Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля "Toyota Yaris" совершил наезд на 10-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в Детскую республиканскую больницу.
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