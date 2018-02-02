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Новости. Происшествия
07:25, 02 Февраля 2018

На Кукковке иномарка сбила девочку, неожиданно выбежавшую на дорогу

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В Петрозаводске на улице Сортавальской 10-летняя девочка попала под колеса иномарки.

Происшествие случилось накануне около 14 часов у дома № 10 по улице Сортавальской. Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля "Toyota Yaris" совершил наезд на 10-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в Детскую республиканскую больницу.

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