На Ладоге рыбаки угорели в палатке

На Ладожском озере отец с сыном отравились газом в палатке, сообщили в экстренных службах Ленинградской области.

Отец и сын отравились газом на выезде на природу в Волховской районе Ленинградской области, сообщает портал 47news со ссылкрй на экстренные службы.

В половине двенадцатого часа дня 15 марта спасателям поступил сигнал об отравлении угарным газом в палатке на мысе Орел на берегу Ладожского озера. На месте обнаружили 60-летнего отца вместе с сыном, их госпитализировали в Волховскую ЦРБ.

По словам мужчины, обратившегося в экстренные службы, источником отравления могла стать газовая горелка. Он обнаружил, что его компаньонам стало плохо, когда вышел из соседней палатки.