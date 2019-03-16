На Ладоге рыбаки угорели в палатке

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На Ладожском озере отец с сыном отравились газом в палатке, сообщили в экстренных службах Ленинградской области.
Отец и сын отравились газом на выезде на природу в Волховской районе Ленинградской области, сообщает портал 47news со ссылкрй на экстренные службы.
В половине двенадцатого часа дня 15 марта спасателям поступил сигнал об отравлении угарным газом в палатке на мысе Орел на берегу Ладожского озера. На месте обнаружили 60-летнего отца вместе с сыном, их госпитализировали в Волховскую ЦРБ.
По словам мужчины, обратившегося в экстренные службы, источником отравления могла стать газовая горелка. Он обнаружил, что его компаньонам стало плохо, когда вышел из соседней палатки.
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