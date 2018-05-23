На Ладоге в Карелии пойманы браконьеры с сетями

В Карелии на Ладожском озере у браконьеров изъята рыба различных пород и 400 метров сетей, сообщает транспортная полиция.

При проведении мероприятий были выявлены граждане, осуществляющие незаконный лов рыбы в акватории пролива Мантисансаари Ладожского озера. Нарушителями оказались жители Питкярантского района.

"В период официального нереста рыбы браконьеры осуществляли ее вылов с использованием сетей и лодки с мотором", - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники успели выловить 116 экземпляров рыбы различных пород. Был причинен ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей. Стражами правопорядка у правонарушителей изъяты улов, сети общей длиной около 400 метров и лодка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).