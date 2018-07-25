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Новости. Общество
11:27, 25 Июля 2018

На ЛЭП Карелии заменили более 1,1 тысячи опор

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Прионежская сетевая компания подвела итоги выполнения ремонтной программы за первое полугодие.

Ремонтная программа предприятия была утверждена правительством Карелии. Как отметили в производственно-техническом отделе компании, капитальные ремонты энергообъектов хозяйственным и подрядным способом в первом полугодии нынешнего года проходили по всей зоне ответственности АО "ПСК".

На линиях электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ было заменено более 1,1 тысячи опор и смонтировано 66 километров нового провода.

"Полностью закончен ремонт крупной и важной ЛЭП напряжением 10 кВ в Медвежьегорском районе "Волозеро – Тихвин Бор" протяженностью более чем 6,6 километра. В Сегежском районе закончены работы на воздушной линии напряжением 10 кВ, питающей поселок Новое Машезеро и деревню Тунгуда, также еще на ряде ЛЭП", - пояснили на предприятии.

Все работы по капитальным ремонтам ЛЭП, сделанные в I полугодии позволят значительно повысить качество подаваемой потребителям электроэнергии. 

 В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания сетевой компании находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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