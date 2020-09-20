На Лесном проспекте в Петрозаводске восстанавливают швы

Подрядчик приступает к плановому восстановлению деформационных швов мостов на Лесном проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик выполнит работы на двух объектах. Деформационные швы восстановят на Фонтанном путепроводе и Кукковском мосту. Первый проходит над трассой "Фонтаны", второй – над рекой Лососинкой. Начнут работы с малого сооружения над спортивным объектом.

Напомним, что ранее на Лесном проспекте подрядная организация уже обновила дорожное покрытие на участке от Лососинского шоссе до Комсомольского проспекта. Восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях – плановый этап ремонта городской магистрали.



Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участках проведения работ, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Помимо этого, АО "АБЗ-Дорстрой" в рамках нацпроекта продолжает ремонт ещё на двух городских объектах. На улице Калинина восстанавливают тротуары. На разных участках устраивают основание под укладку верхнего слоя и ведут асфальтирование. На набережной Варкауса наступил завершающий этап ремонта. Подрядчик готовит объект к сдаче.