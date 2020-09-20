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На Лесном проспекте в Петрозаводске восстанавливают швы

Новости. Общество
11:04, 21 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Подрядчик приступает к плановому восстановлению деформационных швов мостов на Лесном проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик выполнит работы на двух объектах. Деформационные швы восстановят на Фонтанном путепроводе и Кукковском мосту. Первый проходит над трассой "Фонтаны", второй – над рекой Лососинкой. Начнут работы с малого сооружения над спортивным объектом.

Напомним, что ранее на Лесном проспекте подрядная организация уже обновила дорожное покрытие на участке от Лососинского шоссе до Комсомольского проспекта. Восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях – плановый этап ремонта городской магистрали.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участках проведения работ, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Помимо этого, АО "АБЗ-Дорстрой" в рамках нацпроекта продолжает ремонт ещё на двух городских объектах. На улице Калинина восстанавливают тротуары. На разных участках устраивают основание под укладку верхнего слоя и ведут асфальтирование. На набережной Варкауса наступил завершающий этап ремонта. Подрядчик готовит объект к сдаче.

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Комментарии

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Juniper59
2020-09-21 13:34:31
Пусть повозятся. Странно, что летом не сделали, сразу после укладки, а дождались дрянной погоды. Хотя, может, есть какие-то технические нормы, чтобы эту массу не разорвало на холодах, а наоборот, слегка сжимало и выпучивало в жару.
Если сделают как на Гоголевском, так и добре.
Беня
2020-09-21 15:02:55
Juniper59, ведь мы же знаем, шо осень подкрадывается НЕОЖИДАННО. ВСЕГДА. НИКТО осень на севере еще не предсказал. Шаманы с приметами ВРУТ. А те "индейцы майя", шо рвут листки календаря, пусть идут к Прокопенко и там рассказывают свои бредни. Лето на дворе. Суровое полярное лето. :)
Вы меня поняли?
Юнипер
2020-09-21 11:12:12
ахах-ххааа, речь про швы идёт, а вы опять фото отремонтированной дороги залили... ну вы и .....
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