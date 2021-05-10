На майских праздниках в Карелии в ДТП погибли 4 человека и 13 получили травмы

В ГИБДД Карелии раскрыли статистику дорожно-транспортных происшествий с 1 по 10 мая.

С 1 по 10 мая в Карелии произошло 13 дорожных происшествий, в которых 4 человека погибли и 13 травмированы.

Всего с начала года на дорогах республики произошло 134 дорожные аварии, в которых пострадали 183 человека и 19 участников движения погибли.

Наиболее тяжкие последствия наступают в результате столкновения транспортных средств - в 65 столкновениях пострадали 15 человек и 13 погибли. А также ДТП с участием пешеходов - в 32 наездах пострадали 28 человек и 5 погибли.

Каждое третье ДТП происходит в Петрозаводске - в 41 ДТП 4 погибших и 46 пострадавших.

Наибольшее число ДТП с пострадавшими произошло в Пряжинском районе - в 14 авариях пострадали 24 человека, 1 погиб.

В Кондопожском районе зафиксировано наибольшее число трагических ДТП - в 10 авариях погибли 4 человека и 14 пострадали.