06:40, 16 Мая 2018
ФОТО: На месте "Каравеллы" в Петрозаводске открылась новая детская игровая площадка
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Обновленный спортивно-игровой комплекс вновь открылся на улице Ленинградской, сообщает мэрия.
"Работы по дополнительному благоустройству площадки, которую установили на месте отслужившей свой срок "Каравеллы", полностью завершены", - говорится в сообщении.
В апреле новую игровую площадку затопило талыми водами, и на протяжении нескольких недель дети не могли ею пользоваться. По окончании весенней оттепели здесь было уложено современное каучуковое покрытие, а пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой.
Площадка, получившая название "Ленинградская", доступна для маленьких посетителей ежедневно. Ее обслуживанием в рамках муниципального контракта по уходу за зелеными зонами Петрозаводска занимается "Городской комбинат благоустройства".
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