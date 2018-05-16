ФОТО: На месте "Каравеллы" в Петрозаводске открылась новая детская игровая площадка

Обновленный спортивно-игровой комплекс вновь открылся на улице Ленинградской, сообщает мэрия.

"Работы по дополнительному благоустройству площадки, которую установили на месте отслужившей свой срок "Каравеллы", полностью завершены", - говорится в сообщении.

В апреле новую игровую площадку затопило талыми водами, и на протяжении нескольких недель дети не могли ею пользоваться. По окончании весенней оттепели здесь было уложено современное каучуковое покрытие, а пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой.

Площадка, получившая название "Ленинградская", доступна для маленьких посетителей ежедневно. Ее обслуживанием в рамках муниципального контракта по уходу за зелеными зонами Петрозаводска занимается "Городской комбинат благоустройства".