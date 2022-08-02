«На месте взрыва образовалась воронка»: пожар возле газопровода в Карелии потушили лишь к вечеру

В Минприроды Карелии рассказали, как спасатели ликвидировали лесной пожар, начавшийся в результате взрыва на газопроводе.

Сотрудники Центра авиалесоохраны ликвидировали лесной пожар, образовавшийся в районе взрыва газопровода, сообщили в Минприроды Карелии.

Сигнал о взрыве в региональную диспетчерскую службу поступил в 6.40 утра 3 августа. К месту пожара быстро прибыли работники Прионежского центрального лесничества и 6 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, а также сотрудники МЧС Карелии и правоохранительные органы.

«В 7:30 я уже была на месте. Обойти территорию полностью не смогла, так как на тот момент было открытое горение. Насколько возможно оценила ситуацию — кромка леса тлела, поэтому было принято решение вызвать Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», ˗ рассказала лесничий Ладва-Веткинского участкового лесничества Зайцева Татьяна.

Пожар был потушен к 16.00 вечера, затем сотрудники Центра пролили водой тлеющие участки, чтобы не допустить нового возгорания. Лесная подстилка выгорела на площади 1,1 га, деревья пострадали в меньшей степени.

«На месте взрыва образовалась воронка, и пожар распространился по двум сторонам от газопровода. Огонь далеко не распространился, мы уже его остановили — сейчас дорабатываем, тушим по кромкам, чтобы он никуда не ушел», ˗ рассказал инструктор пожарной группы Евстафеев Иван после ликвидации огня.

Как уточнили в министерстве, сейчас ситуация находится под контролем, угрозы дальнейшего распространения лесного пожара нет.

«Линейные объекты находятся в нашей зоне ответственности, и все наши службы сработали штатно, согласно нормативам. Благодарю сотрудников Центра и Прионежского лесничества за оперативную работу, ответственность и профессионализм», — поблагодарил сотрудников лесничества и Центра Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович.