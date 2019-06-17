На Международном песенном празднике в Карелии выступили около 1,5 тысяч артистов

В Сортавале состоялся Международный песенный праздник, который собрал вместе более 60 хоров и ансамблей из всех районов республики, других областей и стран, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на концерте, открывающем праздник, обратился к публике сразу на двух языках – русском и финском. В своем выступлении руководитель региона отметил, что рунопевческая Карелия издревле считалась краем хорового пения, славилась своими музыкальными традициями, а песенный праздник имеет давнюю и славную историю, восходящую к концу XIX века.

"Желаю всем участникам и гостям интересных встреч, хороших мероприятий, найти новых друзей, зарядиться творческой энергией!", – сказал Артур Парфенчиков.



Правительство Карелии

Организаторами Международного песенного праздника выступили Центр национальных культур и народного творчества Карелии, администрация Сортавальского муниципального района, администрация Сортавальского городского поселения. Партнеры мероприятия – Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Социально-культурный молодежный центр, Центр досуга Сортавалы.

Песенный праздник в Сортавале проводится в рамках празднования столетнего юбилея Республики Карелия. А также он посвящен юбилейной дате – 170-летию выхода в свет второго дополненного издания "Калевалы". Участие в празднике принимают самые разные коллективы – детские и взрослые, любительские и профессиональные, фольклорные, академические и эстрадные. В выборе репертуара коллективы не ограничивали, поэтому жанровое содержание концертов было самым широким.



Правительство Карелии

В этом году праздник вернулся в то место, где он возник. В XXI веке была возрождена традиция праздников песни, надолго прервавшаяся после Советско-Финляндской войны. При этом праздники проводились в разных городах Карелии (несколько раз – в самой Сортавале) и в городах Финляндии.

Утром праздничное действо началось с шествия, на котором все артисты – участники концертов – прошли по центральным улица Сортавалы, приветствуя горожан и гостей фестиваля.



Правительство Карелии

На песенном поле, главной сцене праздника, – природной концертной площадке в парке Ваккосалми, раскинувшемся под сенью горы Кухавуори, артисты представили впечатляющее своими масштабами выступление. Удобный для зрителей уклон и уникальная акустика площадки делают ее идеальным местом для проведения больших концертов. Сводный хор артистов, а их на праздник приехало около 1,5 тысяч, выступил на большой сцене под открытым небом и все вместе спели несколько песен под аккомпанемент оркестра кантелистов Карелии. Затем каждый хор в отдельности представил слушателям свое мастерство. Коллективы выступали в течение нескольких часов на трех сценах под открытым небом, главной и двух малых.

Центральное место на празднике, в соответствии с его названием, занимала песня. Но вместе с тем заметную роль в праздничной программе сыграли хореографические номера, украсившие пение участников, инструментальное исполнительство, работа ремесленных рядов, где более 50 мастеров из Карелии и регионов Северо-Запада показали свои достижения и провели мастер-классы.



Правительство Карелии

Песенный праздник, которого участники из разных городов и сел ждут с нетерпением, задолго готовя программы своих выступлений, дарит им возможность творческого общения, рождает заинтересованность в музыке разных народов.

Так, руководитель Хора русской песни «Питарицы» (г. Петрозаводск), заслуженный работник культуры Карелии Эмма Ёлына, делясь впечатлениями от праздника, сказала:

– Стоя вместе с участниками в общем хоре, рядом с детьми, молодежью, взрослыми коллективами, я чувствовала атмосферу сотворчества, которая царила вокруг. Участники выучили слова песен, и даже слова на карельском выговаривали правильно. Я видела, как люди заинтересованы. У нас есть одна большая цель – жить в мире и согласии. Для ее достижения мы как добровольцы, миротворцы используем инструмент – песню.