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На мосту на трассе «Кола» введут реверсивное движение до декабря

Новости. Общество
18:40, 20 Сентября 2021
фото: © Упрдор «Северо-Запад»

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На мосту через реку Оять введут ограничение пропускной способности с 20 сентября по 10 декабря 2021 года, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что на 185 километре автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), на мосту через реку Оять, в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с началом планово-предупредительных работ с 20 сентября по 10 декабря 2021 года на мосту через реку Оять будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорный объект.

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой. Дополнительно будет выполнена окраска консольных частей пролётных строений и опор моста», - добавил Пузыревский.

 
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